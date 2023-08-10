الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 10-8-2023

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 64 جنيها، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، في حين استقرت أسعار البيض في المزارع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 10-8-2023 . 

أسعار الفراخ اليوم 

سعر الدواجن البيضاء: 64 جنيها 

سعر الدواجن أمهات بيضاء:  55 جنيها 

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات     

سعر الدواجن الساسو: 103 جنيهات 

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ورغم ارتفاع أسعار الدواجن مقارنة بأمس إلا أنها ما زالت تسجل انخفاضا كبيرا مقارنة بالشهور الماضية، وأرجعت شعبة الدواجن انخفاض الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما دفع المربين لبيع كميات أكبر من الدواجن خوفا من النفوق، وأدى إلى تراجع أسعارها خلال الفترة الماضية.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 11.5 جنيه 

كتكوت ساسو: 10.5 جنيه 

كتكوت بلدى: 7.5 جنيه 

كتكوت أبيض شركات: 15 جنيها   

كتكوت أبيض قطعان: 10.25 جنيه    

كتكوت ساسو بيور: 10 جنيهات   

كتكوت هجين: 7.75 جنيه      

فيومى: 9.5 جنيه 

بط مولر: 14 جنيها 

بط مسكوفى: 19 جنيها 

بط بيور: 10 جنيهات 

سمان عمر أسبوعي: 7 جنيهات 

كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات     

كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه      

سعر كرتونة البيض 

كرتونة بيض أبيض: 103 جنيهات   

كرتونة بيض أحمر: 105 جنيهات    

كرتونة بيض بلدي: 115 جنيها    

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