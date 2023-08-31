غلق كلى وتحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصرف الصحى بالجبل الأصفر

أعلنت وزارة الداخلية عن الغلق الكلي لشارع طابا وجزء من طريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي، وإجراء تحويلات مرورية، تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر، اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أشهر.

وقالت إن الغلق الكلي لشارع طابا بداية من طريق بلبيس الصحراوي وحتى محور الفريق إبراهيم العرابي بالاتجاهين، مع تحويل حركة المرور القادم من طريق بلبيس الصحراوي تجاه محور الفريق العرابي «المرحلة الثانية» استكمالًا بطريق بلبيس الصحراوي فيمينًا شارع سعد بن أبى وقاص واستكمال بشارع محمد نجيب فيمينًا شارع 6 أكتوبر فيسارًا شارع إسكندرية واستكمالًا بامتداد شارع إسكندرية «شارع المدرسة» وصولًا لمحور الفريق إبراهيم العرابي.

وأوضحت أن الغلق الكلي لطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي بالوصلة من شارع طابا لشارع المدرسة امتداد شارع إسكندرية مع تحويل حركة المرور القادم من طريق الخدمة بمحور إبراهيم العرابي، يسلك يمينًا شارع العروبان فيمينًا شارع 6 أكتوبر فالدوران والعودة تجاه شارع طابا فيسارًا شارع إسكندرية تجاه الفريق إبراهيم العرابي.

النشرة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة

وفي سياق آخر شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤًا فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.