الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب "هندسة القناة" يزورون محطة الجبل الأصفر

محطة الجبل الأصفر
محطة الجبل الأصفر

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأنه في إطار تنفيذ مشروع الهندسة الصحية وهندسة الطرق بكلية الهندسة، وهو مشروع التخرج الفائز والممول من أكاديمية البحث العلمي- فقد توجه 20 طالبا وطالبة لزيارة محطة الجبل الأصفر، أضخم محطة لمعالجة الصرف الصحي بالشرق الأوسط.

جاءت الزيارة بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب. 

يأتي المشروع الطلابي بإشراف الدكتورة مي شمس، مدير مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة، والدكتورة أمينة شلتوت، مدرس الهندسة الصحية بقسم الهندسة المدنية.

وتعقيباً على الزيارة- أشار الدكتور إيهاب لطفي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي فى تصميم الخلطات الأسفلتية لرصف الطرق، ومن ثم تحسين أداء الخلطات الأسفلتية، وتعزيز خصائصها ومقاومتها للأحمال المرورية، لفترات أطول وتقليل تشوهات الرصف الأسفلتي للطرق.

وأكمل الدكتور باسم الهادي أن المشروع يعالج مشكلة مخلفات الصرف الصحي الملوثة للبيئة، وذلك عن طريق إعادة تدويرها، واستخدامها لعلاج مشاكل الرصف الأسفلتي للطرق وتحسين خصائصه، ومقاومته للأحمال المرورية لفترة زمنية أطول، وتكلفة أقل لتحقيق الاستدامة، من إنشاء طرق خضراء صديقة للبيئة، ومقاومة للتغيرات المناخية الحالية وهو الهدف من زيارة محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر.

وخلال الزيارة، قام طلاب مشروع الهندسة الصحية وهندسة الطرق بكلية الهندسة بعمل زيارة ميدانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث تعد أكبر محطة صرف في الشرق الأوسط، بقدرة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب فى اليوم، وذلك للتعرف على مكونات المحطة ونظام التشغيل والتقنيات الحديثة المستخدمة فى كل مرحلة من مراحل معالجتها لمياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة الناتجة من عملية المعالجة.

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