ثقافة الجيزة تواصل الاحتفال بـ"صون التراث الثقافي غير المادي"

شهدت مكتبة البحر الأعظم الثقافية، يوما ثقافيا فنيا، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بذكرى مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، نظمه فرع ثقافة الجيزة بالتعاون مع منطقة الجيزة الأزهرية.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، حيث قدمت د. أماني الشيخ ورشة فنية لتعليم فن الديكوباج، إلى جانب محاضرة تذوق فني عن الطين الأسواني ومراحل تشكيله، وأسهل طرق التشكيل، تخللتها ورشة عملية للتشكيل بالطين الأسواني بطريقة الضغط والحبال، من تنفيذ د. دينا مغيث.

كما أقيمت ورشة فنية لرسم وتلوين لوحات مستوحاة من التراث الثقافي المصري، بإشراف ولاء محمود، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية باستخدام الخرز، بمشاركة المعهد الأزهري بكرداسة.

وأقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة في التراث الشعبي"، أكدت خلالها إنجي ناصر أن تراثنا الشعبي أعطى المرأة دورا بارزا في جميع نواحي الحياة، ففي مجال الموسيقى نجد الموروث الشعبي وبين أن لها الدور الكبير في تأسيس الفرق الشعبية التي لاتزال قائمة حتى اليوم والتي ساهمت في حفظ النصوص الشعرية عن طريق العزف، هذا إلى جنب دورها كراوية للقصص الشعبية، وأشارت "ناصر" أن التراث نظر إلى المرأة على أنها عالم قائم بذاته، فكان لها دورها في الحفاظ على العادات والتقاليد وفي حفظ التراث الشعبي والحرف والصناعات اليدوية».

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وبحضور د. نهي نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، ود. ولاء مكاوي نائب حي جنوب الجيزة.

واختتمت الفعاليات، بعرض فيديو بروجيكتور بعنوان "مصر واليونسكو" أعدته يارا زرزور، طرحت خلاله جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الثقافة، في تسجيل 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية على قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وهي السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، النخيل، النسيج اليدوي الصعيدي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.