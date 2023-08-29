افتتاح معرض الفن التشكيلي "مشاعر".. والمنتدى المصري للإعلام

تُنظم اليوم الثلاثاء، عدة فعاليات ثقافية في قطاعي الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد ناقوش.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي "مشاعر" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة الباب سليم.

ويستمر المعرض حتى 9 سبتمبر 2023، ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين، منهم: أحمد عبد الفتاح حسين، وأمنية فتحى قرنى، وإسراء محمود طه، وإسراء مجدى محى الدين، إيمان أنور، إيمان على حافظ، أمال صالح أمير، جهاد أحمد محمد عبده، ريم أحمد بهير، وسارة ربيع قناوى، سارة نبيه عبد القادر، سوزان عبد الواحد، شيماء محمد زعبير محمد محمد، نسرين أحمد حمدى، هبدة الله شعبان.



مكتبة مصر الجديدة

وعلى الجانب الآخر، تستضيف مكتبة مصر الجديدة التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، في تمام الساعة السادسة مساء، اللقاء الشهري الذي ينظمه المنتدى المصري للإعلام بصفة دورية بالمكتبة، ويأتي هذا الشهر بعنوان "الإعلام والعلاقات المصرية الروسية" والذي يأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

ورش فنية في المتاحف الفنية

ومن المقرر أن يعرض قطاع الإنتاج الثقافي عدد من العروض المسرحية، على مسارح الدولة المختلفة، كما تنظم مكتبات القطاع عدد من الورش الفنية، وكذلك تنظم المتاحف الفنية التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي عدد من الورش للأطفال اليوم الثلاثاء.

معرض سيف وأدهم وانلي

ويشار إلى أن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية قد نظم معرض سيف وأدهم وانلي بمكتبة الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، ويضم المعرض مجموعة من الحركات الرياضية في لوحات قوية التعبير اختزالية العناصر، تُترجم نوعية الحركة التي تناسب رياضة كرة القدم والتنس والملاكمة وسباق الدراجات. يعد الأخوان سيف وأدهم وانلي من معالم الفن السكندري فيما بين الأربعينيات حتى السبعينيات، ومحلّ احتفاء من الحركة الثقافية والفكرية والسياحية بالمدينة.