قصور الثقافة تطلق مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير بالإسكندرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، بمدينة بشاير الخير (١-٢) بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كل المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات العامة.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "طوف وشوف"، تحدثت خلاله مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل، عن معالم مصر بهدف تنمية ثقافة الانتماء، وتعريف الأطفال بالمقاصد السياحية الشهيرة منها مدينة "رشيد، قلعة قايتباي، عيون موسى الكبريتية بجنوب سيناء، وادي الحيتان بالفيوم، محافظة الوادي الجديد، ومنطقة سانت كاترين".

واختتم اللقاء بتوزيع ورقة بحثية على الأطفال مزودة بالصور حول تلك الأماكن وبطاقة ذهبية تحمل عبارة "تحيا مصر".

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، أقيمت محاضرة لثقافة المرأة بعنوان "كيفية إدارة وقت الأبناء في الإجازة الصيفية" تحدثت خلالها د. لمياء خميس مدير جمعية "أبناؤنا فى عيوننا"، عن أهمية استغلال وقت الفراغ فيما يفيد وضرورة إلحاق الأطفال بالأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

كما تخلل اليوم ورشة حكي حول قضية التنمر وأخرى بعنوان "في حب مصر" إشراف بسمة عبدالرازق، هذا إلى جانب فقرة رسم على الوجه ومسابقة في المعلومات العامة تلاها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف منى طه.

واختتم اليوم المقام بإشراف د. جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب ذهنية وعرض مسرح عرائس بعنوان "قصة سلمى" يتناول فكرة ضرورة الحفاظ على مياة نهر النيل من التلوث، وترشيد استهلاك المياه، من تقديم إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور العقيد أحمد عبدالعزيز مدير المدينة، د. عبدالله طايل مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، النائبة الأديبة منى عمر عضو لجنة الثقافة والفنون بمجلس النواب، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة ١٠ أيام متصلة في إطار خطة هيئة قصور الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وتشجيع النشء على القراءة والاطلاع.

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية