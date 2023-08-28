الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تطلق مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير بالإسكندرية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، بمدينة بشاير الخير (١-٢) بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كل المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات العامة.

txt

هيئة قصور الثقافة تكرم محررة "الدستور" لتغطيتها المتميزة لمشروع "أهل مصر" بجنوب سيناء

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "طوف وشوف"، تحدثت خلاله مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل، عن معالم مصر بهدف تنمية ثقافة الانتماء، وتعريف الأطفال بالمقاصد السياحية الشهيرة منها مدينة "رشيد، قلعة قايتباي، عيون موسى الكبريتية بجنوب سيناء، وادي الحيتان بالفيوم، محافظة الوادي الجديد، ومنطقة سانت كاترين".

رئيس قصور الثقافة يشهد ختام أسبوع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية (صور)

واختتم اللقاء بتوزيع ورقة بحثية على الأطفال مزودة بالصور حول تلك الأماكن وبطاقة ذهبية تحمل عبارة "تحيا مصر".

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، أقيمت محاضرة لثقافة المرأة بعنوان "كيفية إدارة وقت الأبناء في الإجازة الصيفية" تحدثت خلالها د. لمياء خميس مدير جمعية "أبناؤنا فى عيوننا"، عن أهمية استغلال وقت الفراغ فيما يفيد وضرورة إلحاق الأطفال بالأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

كما تخلل اليوم ورشة حكي حول قضية التنمر وأخرى بعنوان "في حب مصر" إشراف بسمة عبدالرازق، هذا إلى جانب فقرة رسم على الوجه ومسابقة في المعلومات العامة تلاها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف منى طه.

واختتم اليوم المقام بإشراف د. جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب ذهنية وعرض مسرح عرائس بعنوان "قصة سلمى" يتناول فكرة ضرورة الحفاظ على مياة نهر النيل من التلوث، وترشيد استهلاك المياه، من تقديم إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور العقيد أحمد عبدالعزيز مدير المدينة، د. عبدالله طايل مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، النائبة الأديبة منى عمر عضو لجنة الثقافة والفنون بمجلس النواب، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة ١٠ أيام متصلة في إطار خطة هيئة قصور الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وتشجيع النشء على القراءة والاطلاع.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
قصور الثقافة المكتبه المتنقله الإسكندرية بشاير الخير مكتبات مصر العامة حياة كريمه

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب