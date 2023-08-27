رئيس هيئة قصور الثقافة لأطفال المحافظات الحدودية: "أنتم شباب أهل مصر"

في الحفل الختامي لمشروع "أهل مصر" الذي يقام حاليًا في جنوب سيناء، تحدث الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعلن عن حفلة ستقام في نهاية العام وستتم دعوة الطلاب المتميزين من المشروع لحضورها.

وأضاف خلال كلمته للأطفال من المحافظات الحدودية: أنتم شباب أهل مصر وتهمونا.

ومن جانبها، صرحت لاميس الشرنوبي، المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بأن هذا الأسبوع الثقافي استهدف الأطفال من محافظات متعددة بما في ذلك أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والقاهرة ومرسى مطروح.

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وأضافت: «نحن نسعى لبناء شخصية إنسانية متميزة ثقافيًا وأخلاقيًا وسلوكيًا، تكون نافعة للمجتمع، وتزود بالمعارف اللازمة من تراثنا الثقافي».

وتابعت: «نحن نعيش في مجتمع متعدد الثقافات، حيث تختلف الطقوس والعادات والتقاليد من محافظة إلى أخرى. ومع ذلك، فنحن نحتفل جميعًا تحت المظلة الواحدة لمصر، التي تجمعنا جميعًا».

وأكدت «الشرنوبي» أن هذا الأسبوع الثقافي سيخلق حالة دفء وإيجابية كبيرة للأطفال، وقدمت الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني، كما شكرت أطفال المناطق الحدودية على جهودهم وعملهم الجاد خلال هذا الأسبوع الثقافي، وأكدت أن مكانهم في قلوبنا بغض النظر عن المسافات التي تفصلنا عن بعضنا البعض: «جميعنا تحت مظلة مصر الحبيبة».

ما هو مشروع أهل مصر؟

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة، ويقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واعٍ يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.