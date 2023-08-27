بعد قليل انطلاق الحفل الختامى لمشروع أهل مصر فى جنوب سيناء

ينطلق بعد قليل الحفل الختامي لمشروع أهل مصر في جنوب سيناء، ويبدأ الحفل الختامي لمشروع أهل مصر التابع لقصور الثقافة بعد قليل في مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

ويحتوي الحفل الختامي على عرض نتائج 16 ورشة فنية عملت خلال الأسبوع الماضي لـ200 طفل من المحافظات الحدودية من مطروح وأسوان والوادي الجديد.

الورش في مشروع أهل مصر متعددة منها ورش الرسم والحكواتي والأركت والرسم على الفخار والزخف وغيرها من الورش المفيدة للطلاب.

ويهدف هذا المشروع إلى دمج الأطفال مع بعضهم البعض حيث يوجد أطفال من المحافظات الحدودية وأطفال من القاهرة.

وسوف يحضر الحفل الختامي عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتحدثت لميس الشرنوبي، المدير التنفيذى لـمشروع أهل مصر، المُقام حاليًا في جنوب سيناء مع "الدستور"، وكشفت عن الكثير من تفاصيل المشروع، كما أعلنت عن مفاجأة وخطوة جديدة سوف تحدث قريبًا.

وقالت إن هذا المشروع من 2018 وتسعى وزارة الثقافة قريبًا لإدخاله في المدارس والعمل على نشر فكرة المشروع بطريقة أوسع وزيادة الطلاب في المشروع وزيادة المحافظات أيضًا.