الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل انطلاق الحفل الختامى لمشروع أهل مصر فى جنوب سيناء

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

ينطلق بعد قليل الحفل الختامي لمشروع أهل مصر في جنوب سيناء، ويبدأ الحفل الختامي لمشروع أهل مصر التابع لقصور الثقافة بعد قليل في مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ. 

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طلاب المحافظات الحدودية يتألقون في ورشة الخيامية بمشروع "أهل مصر"

ويحتوي الحفل الختامي على عرض نتائج 16 ورشة فنية عملت خلال الأسبوع الماضي لـ200 طفل من المحافظات الحدودية من مطروح وأسوان والوادي الجديد.

الورش في مشروع أهل مصر متعددة منها ورش الرسم والحكواتي والأركت والرسم على الفخار والزخف وغيرها من الورش المفيدة للطلاب.

ويهدف هذا المشروع إلى دمج الأطفال مع بعضهم البعض حيث يوجد أطفال من المحافظات الحدودية وأطفال من القاهرة.

وسوف يحضر الحفل الختامي عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتحدثت لميس الشرنوبي، المدير التنفيذى لـمشروع أهل مصر، المُقام حاليًا في جنوب سيناء مع "الدستور"، وكشفت عن الكثير من تفاصيل المشروع، كما أعلنت عن مفاجأة وخطوة جديدة سوف تحدث قريبًا.

وقالت إن هذا المشروع من 2018 وتسعى وزارة الثقافة قريبًا لإدخاله في المدارس والعمل على نشر فكرة المشروع بطريقة أوسع وزيادة الطلاب في المشروع وزيادة المحافظات أيضًا.

أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أهل مصر أطفال أهل مصر أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية أطفال مشروع أهل مصر ـ المكان و الثقافة و المجتمع و الحضارة و العمران

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