السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب المحافظات الحدودية يتألقون في ورشة الخيامية بمشروع "أهل مصر"

ورشة الخيامية
ورشة الخيامية

يٌقبل العديد من طلاب المحافظات الحدودية على ورشة الخيامية والتي يتم من خلالها معرفة كيفية عمل معلقات ولوحات ومفارش وخداديات وعمل شنط خيامية بتصميمات مختلفة وذلك ضمن  أسبوع الدمج الثقافى لمشروع أهل مصر والذي يُقام هذا الأسبوع فى محافظة جنوب سيناء بحضور 200 طفل من المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

 

مدربة الورشة تتحدث لـ"الدستور"

 

مدربة الورشة سماح فاروق أكدت إقبال الطلاب على هذه الورشة لأنها تعمل على إبراز المواهب الخاصة بهم.

وأضافت مدربة ورشة الخيامية فى تصريح خاص لموقع الدستور، أن مثل هذه الورش تجعل الفنون غير مندثرة ويتعملها أولادنا.

وأشارت إلى أن ورشة الخيامية من ضمن الورش الأساسية فى الأسبوع الثقافى وكل مدى يتم تطويرها فى الخامات المستخدمة، مؤكدة أن الأسبوع الثقافي يعمل على دمج أطفال المحافظات الحدودية مع أطفال القاهرة، ويكسبهم العديد من الثقة فى أنفسهم.

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مشروع أهل مصر يستعد للحفل الختامي غدًا على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ

استكملت المدربة، أن الطلاب لهم نتائج رائعة من أعمالهم سيتم عرضها فى الحفل الختامى غدا الأحد الذي يحضره عدد من قيادات وزارة الثقافة.

ما هو مشروع أهل مصر؟

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

 

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أهل مصر أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية إعلان مستشفى أهل مصر للحروق أطفال أهل مصر أطفال مشروع أهل مصر

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