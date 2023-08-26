السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشروع أهل مصر يستعد للحفل الختامي غدًا على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ

المسرح
المسرح

يستعد ممسرح قصر ثقافة شرم الشيخ للحفل الختامى لأسبوع الدمج الثقافى فى مشروع أهل مصر الذي يقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويحتوى الحفل الختامى على نتاج لـ 16 ورشة فنية سوف يتم عرضهم غدًا الاحد من 200 طالب على مستوى المحافظات الحدودية.

 

تفاصيل الورش 

وسيكون الحفل الختامى مساء غدًا الأحد بحضور العديد من القيادات داخل وزارة الثقافة، ويقوم طلاب المحافظات الحدودية بعمل العديد من العروض على المسرح بالاضافة إلى عرض نتاج ورش الخرز والخزف والرسم على الفخار والأركت والغيرها من الأنشطة الفنية التى قاموا بها خلال مشروع أهل مصر لدمج طلاب المحافظات الحدودية مع طلاب محافظة القاهرة.

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وشهد الأسبوع خلال الأيام الماضية العديد من الورش الفنية بمشاركة 200 طالبًا من المحافظات الحدودية، وهي الوادي الجديد وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر، بالإضافة إلى أطفال من حي الأسمرات في القاهرة. 

وتعمل هذه الورش على دمج الأطفال مع بعضهم البعض، من أجل تبادل الثقافات بين البلدان المختلفة، والتعرف على الأماكن الأثرية في مصر، وزيادة معرفة الطلاب بها.

 

ماهو مشروع أهل مصر؟

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

 

أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أهل مصر أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية أطفال مشروع أهل مصر إعلان مستشفى أهل مصر للحروق أطفال أهل مصر

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