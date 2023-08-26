"صلاح جاهين قدوتهم".. أطفال المحافظات الحدودية يستمتعون بورشة "الشعر" فى مشروع أهل مصر

كثيرًا من طلاب المحافظات الحدودية يحبون الشعر ويتقنونه نظرًا لطبيعة بيئتهم فى الصحراء، لذلك يقبل العديد من أطفال المحافظات الحدودية على ورشة الشعر ضمن الأسبوع الثقافى في مشروع أهل مصر، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ويٌقام حاليًا فى محافظة جنوب سيناء بمشاركة 200 طفل، وهو دمج بين طلاب المحافظات الحدودية وبين طلاب محافظة القاهرة.

الشعر من الأنشطة الثقافية الهامة

يقول مدحت العيسوى مُدرب ورشة الشعر، إن الفتيات يقبلن أكثر من الأولاد على الشعر، مؤكدًا على أنه من الأنشطة الثقافية الهامة.

وأضاف مدحت العيسوى فى تصريحات ل"الدستور": “الورشة تضم أطفال من الوادى الجديد وأسوان وغيرها من المحافظات الحدودية”.

ورشة الشعر

الأطفال يحبون صلاح جاهين

وأضاف “جاهين”، خلال تصريحاته، أن الكثير من الأطفال يفضلوا شعر صلاح جاهين ويرددوه والكثير من الأطفال الذين يحبون الشعر يحبون صلاح جاهين.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يدخل الشعر العامى فى المدارس لذلك نحن فى حاجة لإعادة رؤية أو إعادة النظر فة تدريس الشعر داخل المدارس خاصة فى المرحلة الإبتدائية أو الإهتمام به من ضمن الأنشطة الأساسية داخل المدارس الحكومية.

وأكد أن الاسبوع الثقافى يعمل على دمج الطلاب مع بعضهم البعض ويجعل العديد منهم يكتسب الثقة فى نفسه لذلك هو حدث عظيم.

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يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة، والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ورشة الشعر

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.