السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشروع أهل مصر يُدرب أطفال المحافظات الحدودية على فن "الخزف"

ورشة الخزف فى محافظة
ورشة الخزف فى محافظة جنوب سيناء

يعتبر الخزف من أشهر الفنون التي يسعى إليها العديد من الفنانين، وهي من أهم الورش في الأسبوع الثقافي الذي تفعله قصور الثقافة هذه الأيام فى محافظة جنوب سيناء لدمج طلاب المحافظات الحدودية مع طلاب القاهرة.

الورشة بها 17 طالبًا 

تقول غادة عبد النبي، مٌدربة ورشة الخزف، أن الورشة الخاصة بها تجمع 17 طالبًا، وهذه الورشة من أهم ورش الأسبوع الثقافى، فهم يقومون بعمل أطباق مسطحة وأشكال مجسمة ويتم تلوينها بالألوان المختلفة.

وأضافت "غادة"، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور": يوجد تفاعل كبير من الطلاب مع ورشة الخزف، مؤكدة أن هذا الفن من أهم الفنون، ويجب أن يهتم به الجميع؛ لأنه من الطين وسعر الطين الأسوانى بـ 2 جنيه ونصف.

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ماهو مشروع أهل مصر؟

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة، والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام المشروع بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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وتحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه، ويضم المشروع 16 ورشة ثقافية وفنية متنوعة، كما يتضمن عددًا من الزيارات التثقيفية لأشهر معالم شرم الشيخ، لتعريفهم بما تضمه المحافظة من تراث.

أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أهل مصر أطفال مشروع أهل مصر أعمال مشروع ممشى أهل مصر أطفال أهل مصر لميس الشرنوبي

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