19 طفلًا من المحافظات الحدودية يتألقون فى ورشة الفنون الشعبية بمشروع "أهل مصر"

وسمر القصاص تتحدث لـ"الدستور" عن أهميته ..

تُعد ورشة الفنون الشعبية من أهم الورش فى مشروع أهل مصر المقام حاليًا فى محافظة جنوب سيناء برعاية الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة والذي يهدف لدمج أطفال المحافظات الحدودية مع أطفال محافظة القاهرة.

مدربة الورشة تتحدث

وتقول سمر القصاص مٌدربة ورشة الفنون الشعبية، إن كثيرًا من الأطفال يتجاوبون مع هذه الورشة، وأضافت فى تصريحات خاصة لـ الدستور: يوجد معى 19 طفل من محافظات حدودية مختلفة مثل البحر الأحمر أو مرسي مطروح وحلايب وشلاتين.

جزء من ورشة الفنون الشعبية

وأضافت: أقوم بالعمل على الحديث معهم عن العادات والتقاليد فى الفنون الشعبية وكيف تطور هذا حتى ظهر على خشبة المسرح .

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واستكملت سمر خلال حديثها مع الدستور: أتحدث معهم أيضًا عن شكل الحركة وأنها من الطبيعة وما هي الأدوات المستخدمة في الرقص مثل العصا في الرقص الصعيدي والإكسسوارات في الرقص الفرعوني والألوان في الرقص النوبي، مؤكدة أنها تقوم بتعليمهم للحركات البسيطة الخاصة بالرقص لأنه فى الأساس رياضة.

فرصة عظيمة للطلاب

وقالت سمر خلال تصريحاتها الخاصة إن مشروع أهل مصر فرصة عظيمة لجميع طلاب وأطفال مصر أنهم يعرفون ماهو الدمج الثقافى ومعرفة الثقافات للمحافظات الأخرى وأيضًا العمل الجماعى والتعاون مع الأخرين، مؤكدة أن الورش تجعل المنطوى منهم إجتماعى ولديه ثقة فى أنفسهم.

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ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.