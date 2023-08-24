الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كاتدرائية السمائيين تستقبل أطفال المحافظات الحدودية ضمن أسبوع "أهل مصر"

مشروع اهل مصر
مشروع اهل مصر

استمرت الزيارات التثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية في رابع أيام المرحلة الجديدة من مشروع "أهل مصر" الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حيث استقبلت اليوم الخميس كاتدرائية السمائيين 200 طفل من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وأسوان و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

تاريخ  كاتدرائية السمائيين

تعرف الأطفال على تاريخ الكاتدرائية وأسباب تسميتها بالسمائيين نظرًا لتسجيلها قصص الأنبياء ورسومات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، باعتبارها أولى الكنائس التى تحتوى على رسومات الكتاب المقدس بأنامل فنانين مصريين، حيث تضم أروقتها مذبحًا يضم حوامل الأيقونات، ورسوم قصة التوراة بدءًا من آدم وصولاً لقص الأنبياء يوسف وإبراهيم وموسى وقصص العهد الجديد، بالإضافة لعرض رسومات عن معجزات المسيح عيسى، وسفر الرؤية.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال بالمشروع لميس الشرنوبي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

 

وتحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه، ويضم المشروع 16 ورشة ثقافية وفنية متنوعة كما يتضمن عددًا من الزيارات التثقيفية لأشهر معالم شرم الشيخ، لتعريفهم بما تضمه المحافظة من تراث.

أهل مصر الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة يهمنا الإنسان الشلاتين وحلايب

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