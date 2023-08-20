لقاءات حول التراث والأمن المائى ضمن أنشطة متنوعة بثقافة البحر الأحمر

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، خلال اليومين الماضيين، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

واحتفالًا بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث غير المادي باليونسكو، أقام قصر ثقافة أبورماد ورشة حكي بعنوان "الأراجوز" ألقتها شيماء مصطفى واستهدفت تعليم أطفال الجنوب أهمية هذا النوع من الفن وكيفية تحريك عرائس الأراجوز وتعريفهم كيف يصبحوا محركين وصانعي عروس الأراجوز، موضحة أهمية حماية هذا النوع من الفن من الاختفاء.

وشهد القصر ورشة فنية للقص واللصق بالفوم والورق الملون مع مدربة الورشة شاهندة حسام، بالإضافة إلى ورشة رسم عن الإدمان، وكيفية محاربته والتصدى له من خلال الرسم.

وضمن الأنشطة الثقافية بالفرع عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "الأدب الأندلسي"، أوضح بها المحاضر محمود عبدالستار- مدير المدرسة الفكرية بسفاجا، أن الأدب الأندلسي تميز عن ما ورد إليه من الثقافة الإسلامية مع الفتح بالموشحات، وله طابع خاص لاسيما في الفنون الشعرية التي امتازت بالوصف وامتازت معانيه وأفكاره بالوضوح والبساطة.

كما نظمت المكتبة بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة بعنوان "الوسطية في الإسلام" شارك بها كل من الشيخ حمادة محمد عيسي عضو المكتب الفني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والشيخ العرابي خلف والشيخ أحمد مصطفى جاد مدير إدارة الوعظ ولجنة الفتوى بمدينة سفاجا، وتحدثوا عن معنى الوسطية والاعتدال في كل أمور الحياة من تصورات ومناهج ومواقف وهي تحرك متواصل للصواب في التوجهات والاختيارات.

وضمن الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "النيل شريان الحياة" ألقاها الكاتب الصحفي أحمد صابر، وأوضح أن نهر النيل هو شريان الحياة لدول حوض النيل ويساهم نهرالنيل كمصدر دخل أساسي من الزراعة، وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "الأمن المائي أمن قومي" ألقاها الشيخ درناوي فرج علي فرج واعظ بمنطقة حلايب، وأوضح أن الأمن القومي يعني الحفاظ على كيان الوطن والمجتمع والمجتمعات ذات الرابطة القومية ضد الأخطار التي تهدده داخليا وخارجيًا.

وأقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "الصحة وعلاقتها بأنواع الوجبات الغذائية"، تحدثت بها كل من د. إيمان سمير، د. ريهام فتحي أبوبكر، عن أهمية تناول وجبة الإفطار والفوائد التي تعود على جسم الأطفال منها.

أما بيت ثقافة القصير فأقام محاضرة بعنوان "الإعلام الجديد" ألقاها محمد ممدوح مدير مركز الإعلام بمدرسة النصر الابتدائية بالقصير مبينًا أنه مع التطور التكنولوجي والتقنيات الجديدة ظهرت وسائل الإعلام الجديدة التي عملت على تسهيل الأمور في التأثير على المتلقي، حيث جاءت طفرة كبيرة جعلت من الإعلام الجديد نافذة سريعة لتداول الأخبار والمعلومات، أعقبها تنفيذ عدد من الورش الفنية للأطفال بالقصر.