المدير التنفيذي لـ"أهل مصر": نستهدف دمج أطفال المحافظات.. ونشر فكرته بالمدارس قريبًا

يُعد مشروع أهل مصر من المشروعات المهمة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو مشروع موجّه لأطفال المحافظات الحدودية كي يتم دمجهم مع طلاب القاهرة.

وفي هذا الصدد، تحدثت لميس الشرنوبي، المدير التنفيذى لـمشروع أهل مصر، المُقام حاليًا في جنوب سيناء مع "الدستور" والتي كشفت عن الكثير من تفاصيل المشروع، كما أعلنت عن مفاجأة وخطوة جديدة سوف تحدث قريبًا.

قالت لميس الشرنوبي، لـ" الدستور"، إن المشروع كان يضم في بدايته 50 طفلًا منذ عام 2018، واستغرق أسبوعًا لتحديد التجربة، وكانت فكرة التنوع الثقافي هي الأساس لدمج ثقافة أطفال المحافظات الحدودية مع أطفال القاهرة.

دمج الطلاب

وأضافت: "مشروع أهل مصر يساعد على دمج الطلاب ويحقق الألفة بينهم، ويستهدف أطفالنا في كل مكان لذلك سُميّ مشروع "أهل مصر".

وأوضحت الشرنوبي، أن هدف المرحلة الأولى من المشروع كان دمج أطفال كل محافظة على حدا مع أطفال القاهرة، ولكن في المرحلة الثانية، تم تطوير المشروع خارج القاهرة حتى يستكشف الأطفال محافظات مصر وتاريخها، وذلك من خلال تنظيم رحلات إلى الفيوم، والإسكندرية، وبورسعيد، وغيرها من المحافظات الأخرى.

زيارة أماكن أثرية

وقالت لميس: "الأطفال بيكون معاهم مجموعة من المتخصصين يحكوا للطلاب قصة كل مكان أثرى، وقومنا أيضًا بزيارة الإسكندرية والمحميات البحرية وغيرها".

وعن هذا الأسبوع وأثره الإيجابي على أطفال المحافظات الحدودية، أكدت أن الزيارات تعزز الشعور بالانتماء لدى الأطفال، وفي المرحلة الثالثة من المشروع تم تنظيم ملتقى لجمع 5 أطفال متميزين من كل محافظة، حتى أصبح العدد 300 طفل، ونجحت التجربة.

وأشارت إلى اهتمام المشروع بأطفال المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، والبحر الأحمر، مضيفة: "نظمنا زيارات لأماكن مختلفة حتى يتعرف الطفل على بلده".

دعم المشروع

وعن دعم المشروع، قالت لميس، إن الهيئة تبذل كل جهودها حتى توفر الدعم المادي للمشروع، مؤكدة أن وزارة الثقافة لم تبخل على الأطفال بشيء والمشروع مستمر.

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المرحلة العمرية في المشروع

وتتراوح المرحلة العمرية في المشروع من 12 حتى 16 عامًا وهي مراحل التأسيس، حيث أكدت الشرنوبي، أن مشروع أهل مصر، يعمل على تعليم الطفل قيمة العمل الجماعي بين أصدقائه، وقيمة وطنه وولاءه له، وكذلك تأسيس فكرة الحب والهوية لديه؛ إذ أن قلوب الأطفال في هذا العمر مستعدة لاستقبال الحب.

وأعلنت الشرنوبي، عن خطوة جديدة للمشروع، حيث سيتم نشر فكرته في المدارس على مستوى المحافظات، مؤكدة أن الطفل هو البنية التحتية للدولة لذا؛ يجب الاهتمام به.

ويُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة، والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويُقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.