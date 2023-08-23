الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالبات المحافظات الحدودية عن مشروع أهل مصر :"وفر لنا فرصة للتعبير عن موهبتنا"

طالبات المسرح المدرسي
طالبات المسرح المدرسي

عبّر طلاب المحافظات الحدودية عن فرحتهم بورشة المسرح في مشروع أهل مصر المقام حاليا في محافظة جنوب سيناء برعاية وزارة الثقافة.

وقالت سماح محمد علي طالبة من محافظة البحر الأحمر في ورشة المسرح إنها تحب المسرح منذ الصغر وأضافت: هذه المرة الأولى التي أشترك فيها في مشروع أهل مصر وقد سمعت عنه من صديقاتي، لذلك التحقت به.

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وأضافت سماح في تصريحاتها لـ"الدستور": نتمنى أن يكون لدينا في البحر الأحمر مبادرات داخل المحافظة والمدارس تهتم بالمسرح المدرسي وتسعى دائما إلى تنمية هذه الموهبة فينا.

بينما تقول الطالبة مودة عيد من حى الأسمرات في القاهرة ومشاركة في ورشة المسرح إنها ساهمت من قبل في مسرحية “بنكمل بعض” ومسرحية “بيكا” وتشارك في معظم الورش الخاصة بالمسرح سواء في أهل مصر أو أي مبادرات أخرى تابعة للمدرسة أو لمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أن وجودها في فريق المسرح جعلها اجتماعية أكثر وعرفت العديد من الثقافات الأخرى. 

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة  والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة الهوية الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة ب الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثق

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