طلاب المحافظات الحدودية يتألقون في ورشة الرسم بمشروع "أهل مصر" (صور)

تألق أطفال المحافظات الحدودية في ورشة الرسم وذلك خلال أسبوع “مشروع أهل مصر” المقام حاليا في جنوب سيناء برعاية وزارة الثقافة.

تقول كريمة الديب مدربة الورشة، إن عدد الأطفال الملتحقين بالورشة هذا الأسبوع ١١ طالبا؛ وتأتي فكرة ورشة الرسم تحت عنوان “ملوك الفراعنة” وكل طالب يتخيل أن له مملكته ويبدأ في تكوين رسومات خاصة به فيها كل ما يحلم به في مملكته.

طلاب المحافظات الحدودية

وأضافت لـ الدستور: نستخدم في الورشة المجسمات والكرتون والألوان وكل ما يخص الرسم والتلوين ويوجد تجاوب كبير من الأطفال في الورشة والكثير من طلاب وأطفال المحافظات الحدودية يقبلون على هذه الورشة ويتواصلون معها.

وأكدت أن هذا المشروع يحدث دمجا ثقافيا كبير جدا بين طلاب المحافظات الحدودية وبين طلاب القاهرة والطلاب عموما من مختلف المحافظاتلأنه يعرفهم على ثقافات جميع المحافظات وعاداتهم وتقاليدهم وهذا شيء جيد جدا ويؤثر في الطلاب إيجابيا ويعلمهم الكثير جدا.

طلاب المحافظات الحدودية

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.