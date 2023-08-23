الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مشروع أهل مصر".. مدربة ورشة الصحفى الصغير: نعلم الأطفال آليات البحث الصحيحة على "جوجل"

المدربة ابتسام أبو
المدربة ابتسام أبو الدهب

تعد ورشة الصحفي الصغير من أهم الورش في مشروع أهل مصر المقام حاليا في محافظة جنوب سيناء تحت رعاية وزارة الثقافة، ويضم أكثر من 200 طفل في المشروع من المحافظات الحدودية المختلفة ويحتوي على العديد من الورش المختلفة.

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مدربة ورشة عمل كتاب بمشروع "أهل مصر": نتيح للطلاب التعبير عن وجهات نظرهم

مدربة الورشة ابتسام أبوالدهب والمسئولة عن ١٠ طلاب من محافظات حدودية مختلفة وتعلمهم من خلالها الصحافة وأهم أدوات البحث وكذلك عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأشياء التي تواكب العصر الحديث.

تقول ابتسام أبوالدهب مدربة الورشة، إن مشروع أهل مصر يقام في محافظات مختلفة وهو منذ عام ٢٠١٨ ويستهدف طلاب المحافظات الحدودية.

وأضافت خلال تصريحاتها لـ"الدستور": في ورشة الصحفي الصغير أعلم الأطفال آليات البحث الصحيحة على جوجل حتى نصل للمعلومات التى نريدها.

وتابعت: أحدثهم أيضا عن كيفية معرفة المعلومة الصحيحة عن المعلومة المغلوطة وغير الرسمية وكيف نبحث على جوجل حتى نحصل على كل معلوماتنا.

واستكملت: ضمن الورشة نتحدث مع الطلاب عن الذكاء الاصطناعي وما هو وما هي أهميته وكيف يتم استخدامه بشكل إيجابي.


يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة  وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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مدربة ورشة عمل كتاب بمشروع "أهل مصر": نتيح للطلاب التعبير عن وجهات نظرهم

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