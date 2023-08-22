مدربة ورشة عمل كتاب بمشروع "أهل مصر": نتيح للطلاب التعبير عن وجهات نظرهم

تتعدد ورش مشروع أهل مصر الذي يقام حاليا في جنوب سيناء برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومن بين الورش ورشة عمل كتاب.

تقول سهام إسماعيل مدربة ورشة عمل كتاب في مشروع أهل مصر، إن الورشة عبارة عن إعطاء مساحة للطلاب لكتابة رأيهم وما يدور داخلهم تجاه المحافظات التي يسكنون فيها بالإضافة إلى العمل على تطوير موهبة الكتابة من خلال موضوعات يتم اختيارها بين الطلاب مثل تطوير الذات أو السياحة.

وأضافت لـ “الدستور”، أن أغلب طلاب المحافظات الحدودية يعبرون عن مشاعرهم في رغبتهم بأن يكون لديهم مدن ترفيهية أو ملاهي مثل التي توجد في القاهرة.

وأوضحت أن مثل هذه الورش في مشروع أهل مصر تتيح للطلاب التعرف على ثقافات مختلفة والاختلاط بطلاب آخرين من محافظات مختلفة والعمل على التشارك في وجهات النظر.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.