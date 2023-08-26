السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هما المستقبل".. نتاج طُلاب المحافظات الحدودية في ورش مشروع أهل مصر

طلاب مشروع اهل مصر
طلاب مشروع اهل مصر

بدأ نتاج الورش الفنية لمشروع أهل مصر خلال الأسبوع الثقافى في جنوب سيناء في الظهور والخروج للنور وذلك قبل الحفل الختامي غدًا الذي يحضره قيادات وزارة الثقافة على مسرح قصر الثقافة في جنوب سيناء.

200 طالب من المحافظات الحدودية

أكثر من 200 طالب من محافظات حدودية أبرزهم مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر قاموا بنتاج ورش فنية استمرت لأسبوع كامل كانوا من خلالها يتعلمون المهارات المختلفة، ففي ورشة عمل كتاب قام الأطفال بعمل كتب مصغرة كتبوا من خلالها بماذا يحلمون في المستقبل.

 

نتاج الورش 

أما ورشة الأركت كان لها العديد من النتاجات المٌبهرة وقد حصلت “الدستور” على صور خاصة من هذا النتاج لعرضه قبل الحفل الختامي غدًا الأحد.

كما تستعد ورشة الخزف لعرض العديد من أعمال الطلاب خلال العرض الختامى غدًا، وأيَا نتاج ورشة الرسم على النحاس كانت من أبرز الورش المهمة والتى كان لها صدى كبير في الأسبوع الثقافى ضمن مشروع أهل مصر.

وأيضًا قد انتهت ورشة الفنون الشعبية والموسيقي من الاستعداد حتى يتم العرض غدًا على المسرح. 

ومن بين الورش المهمة ورشة الصحفي الصغير والتي تعلم الأطفال آليات التعامل الرقمي وأهمية الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى ورشة الحكواتي التي يكون الهدف منها معرفة الحكاوي والعادات والتقاليد والأمثال الشعبية في كل بلد 

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ماهو مشروع أهل مصر؟

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أهل مصر أطفال أهل مصر أطفال مشروع أهل مصر أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية إعلان مستشفى أهل مصر للحروق

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