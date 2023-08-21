أطفال الشيخ زويد يتحدثون لـ"الدستور" خلال أولى فعاليات مشروع "أهل مصر" بجنوب سيناء (صور)

حالة من السعادة يعيشها أطفال الشيخ زويد والعريش، بعد انطلاق مشروع أهل مصر الذي انطلق اليوم الإثنين من جنوب سيناء.

وتحدث “الدستور” مع عدد من الأطفال من الشيخ زويد والعريش، لمعرفة رأيهم في المشروع.

يقول الطالب محمد فتحي بالصف الأول الإعدادي، إن هذا هو العام الثاني له في المشروع، معربا عن أمنيته في أن يصبح طبيبا مثل جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

واستكمل: "المشروع يجعلنا اجتماعيين أكثر لأننا نتعامل مع طلاب وأطفال من مدن أخرى".

في حين تقول شقيقته ريماس: "أتمنى أن ألتحق بكلية الشرطة حين أكبر.. نشأتي في الشيخ زويد جعلتني أحب بلدي وأحميها وهذا حلمي".

أما الطالب إبراهيم سعيد يحلم بأن يكون طبيب أسنان وشقيقته رودينا تحلم بأن تكون طبيبة أطفال.

وقال الأخوات خلال حديثهم مع الدستور: "أكثر ما يسعدنا أنه صار لدينا ملاهي في العريش وسيتم عمل ملاهي في الشيخ زويد قريبا من أجل أصحابنا".

وقال الأخوات خلال حديثهم مع الدستور: "أكثر ما يسعدنا أنه صار لدينا ملاهي في العريش وسوف يتم عمل ملاهي في الشيخ زويد قريبا من أجل أصحابنا".

وقالت رودينا: "هذا أكثر شيء يسعدني الآن لم يكن لدينا ملاهي لوقت طويل وهذا كان حلم منذ كنا أطفال في الروضة وأخيرا قد تحقق".

وواصلت الطفلة: "نشكر دولتنا المصرية لأنها وفرت لنا هذا المشروع الوضع لدينا تحسن عن الماضي بكثير".

بدأت صباح اليوم أولى فعاليات مشروع أهل مصر في محافظة جنوب سيناء، على أن يقوم الأطفال بزيارة متاحف ميدانية ثقافية للمتحف الفرعوني.

والتقت لميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر بالأطفال خاصة مع فتيات حلايب وشلاتين، مؤكدة لهم أن أسبوع مبادرة أهل مصر سيشهد العديد من الزيارات الميدانية بالإضافة إلى الورش، وشددت عليهم أن يكونوا منظمين.



يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أطلقت مرحلة جديدة من مشروع "أهل مصر"، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر أسبوع ثقافي يستمر حتى 28 أغسطس الحالي، وتستضيف خلاله 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة، وذلك تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.