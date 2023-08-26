13 طفلًا من المحافظات الحدودية يبدعون فى الحفر على النحاس بمشروع "أهل مصر"

يهوى طلاب المحافظات الحدودية العديد من الفن، ويعتبر فن الحفر على النحاس من أهم الفنون التى يتعلمها الطفل من وهو صغير، وهذا ما يفعله الأسبوع الثقافى فى جنوب سيناء هذه الأيام برعاية الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وهذا الأسبوع يعمل على دمج طلاب المحافظات الحدودية مع طلاب القاهرة.

13 طفلا فى ورشة الحفر على النحاس

تقول فاطمة تمساح، مدربة ورشة الحفر على النحاس، إن الورشة تضم 13 طفلى، والـ 13 أول مرة لهم أن يتعملوا الحفر على النحاس، ورغم ذلك إلا أن الأطفال قد أبدعوا فيها وينتظرون لعرض ما فعلوه فى الحفل الختامى لهذا الاسبوع بحضور قيادات وزارة الثقافة.

وأضافت فاطمة، فى تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أن فن الحفر على النحاس من الفنون المهمة التى يجب أن ننميها فى أطفالنا ونهتم بها لانها من الفنون النادرة.

دمج الأطفال مع بعضهم البعض

وأشارت خلال تصريحاتها إلى أن هذا الأسبوع يساعد على دمج الأطفال مع بعضهم البعض من محافظات مختلفة ومعرفة ثقافات متعددة، مؤكدة أن هذا الأسبوع ساعد الكثير من الطلاب فى اكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها.

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يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.