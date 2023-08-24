"المرأة في الفن التشكيلي عبر العصور" كتاب جديد لـ رشا عدلي

صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب "ملء العين المرأة في الفن التشكيلي عبر العصور، للكاتبة الروائية والباحثة في الفن التشكيلي “رشا عدلي” ويضم الكتاب ما يزيد عن 60 لوحة ملونة .

تقدّم رشا عدلي عبر "ملء العين المرأة في الفن التشكيلي عبر العصور" صوراً متعددة لحضور المرأة في تاريخ الفن خلال أزمنة مختلفة بدءاً من لوحات الفيوم التي رسمت عصر قبل الميلاد، وصولاً إلى العصر الحديث، مروراً بمراحل ومحطات فنية كثيرة، وأحداث تاريخية متشعبة وغزيرة.



ولأنه لا يمكن فصل الفن عن المجتمع، فهذا الكتاب كما تصفه رشا عدلي يحمل القراء إلى واقع الحياة ويقدم القصص والحكايات التي ألهمت الأعمال الشهيرة التي جسّدت المرأة، وتلك التي صنعت حياة الفنانين العظماء، كما يلقي الضوء على طُرق عملهم وأسرارهم.إنه كتاب ينقل القارئ من الفن إلى الحياة، ومن الحياة إلى الفن في الوقت ذاته.

ورشا عدلي روائية مصرية من مواليد القاهرة عام 1972، وهي باحثة ومحاضرة حرة في تاريخ الفن ومراسلة مجلة الإمارات الثقافية بالقاهرة. صدرت لها سبع روايات: "صخب الصمت" (2010)، "الحياة ليست دائما وردية" (2013)، "الوشم" (2014)، "نساء حائرات" (2014)، "شواطئ الرحيل" (2016)، "شغف" (2017) التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2018، و"آخر أيام الباشا" (2019)، رواية "أنت تشرق أنت تضيء" ،بالإضافة إلى دراسات، منها "القاهرة المدينة الذكريات" (2012) و"المرأة في تاريخ الفن" (تحت النشر).

يجمع اعمال الروائية رشا عدلي مشروع واحد وممتد ، حول وعن التاريخ ، ولايغيب الفن والحديث عنه كاحد المحاور الرئيسية في اعمالها الإبداعية الروائية والتي تجمع بين راهن مجتمعاتنا العربية وتاريخها الممتد ، إلى جانب احترافها الكتابة الإبداعية ياتي عملها كباحثة ومحاضرة حرة في تاريخ الفن كاحد ابرز روافد مصادر معرفتها في تقديم اعمالها الفنية .