خريطة معارض الفن التشكيلي بمتاحف الثقافة خلال يوليو 2023

يقام عدد من معارض الفن التشكيلي بمتاحف وزارة الثقافة الفنية والقومية التابعة لقطاع الفن التشكيلي خلال يوليو 2023 وجاءت المعارض كالتالي:

مركز محمود مختار الثقافي

من المقرر أن يتم افتتاح معرض الفنانة عبير الغنيمي البذرة بعنوان "مياه عميقة وفوق الأرض" وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 30 يوليو 2023، ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بـ5 ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.

معرض “كيمت واللانهائية”

كما سيتم افتتاح معرض جماعي للفنان محمد حامد البذرة بعنوان "كيمت" والفنانة سارة ربيع قناوي يعنوان "اللانهائية، وذلك في الساعة الـ7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 بقاعة "إيزيس" بمركز محمود مختار الثقافي، يستمر المعرض حتى 30 يوليو 2023، ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا

كما سيتم افتتاح معرض الفنان عاطف طلبة بعنوان "اشتياق" وذلك في الساعة الـ7 يوم 18 يوليو 2023 بقاعة الباب سليم، ويستمر المعرض حتى 29 يوليو 2023، ويستقبل المعرض رواده يومياً من الساعة 9 صباحاً: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

متحف طه حسين

كما يقام في متحف طه حسين أو مركز رامتان الثقافي، معرض سامح قابيل، يوم 21 يوليو 2023.

متحف أحمد شوقي

ويقام يوم 22 يوليو 2023 معرض الفنانة الهدى خميسي، ويوم 26 يوليو حتى 5 أغسطس، معرض الفنان كمال رميح بمتحف أحمد شوقي.

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

ويقام في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، معرض ملتقى رشيد للنحت الخزفى بقاعة حامد عويس.

متحف محمود مختار

وخلال يوليو يقام في متحف محمود مختار ثلاثة معارض وهم: معرض الفنان فيبى اندراوس بقاعة نهضة مصر، ومعرض الفنان فريد محمود بقاعة ايزيس، ومعرض الفنانة سارة ربيع قناوى و محمد حامد السيد البذرة ومعرض الفنانة عبير الغنيمى بقاعة نهضة مصر.