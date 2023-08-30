الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ناس كتير".. طرح ثالث أغاني ألبوم لطيفة الصيفي

لطيفه
لطيفه

طرحت النجمة لطيفة اليوم ثالث أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وتحمل الأغنية اسم "ناس كتير" وهى من كلمات كريم حكيم في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني، وقامت لطيفة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

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كواليس تعاون لطيفة مع الملحن محمد يحيى في أغنية "مونامور"

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لطيفة تعلن عن مفاجأة: أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدى

وتقول كلمات الأغنية:
خلى بالك .. م اللى يبعد وقت ضيقة
واللى مايقولش الحقيقة
واللى باع غيرك .. وبعد يومين حكالك
خلى بالك .. م اللى يتمسكن في وشك 
دا اللى متعود يغشك
واللى بالحنية جالك واشتكالك
ناس كتير .. أفعالها بتبين طباعها
ناس كتير .. ضلك عشان الحظ عالى
ناس في يوم .. ماتعوزها متصابه في سمعها
ناس في يوم .. ماتعوزك أنت بتبقى غالى

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم تباعا، لتحصد العديد من المشاهدات عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تجاوزت أغاني "طب اهو" و "مون أمور" ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة منذ طرحهما عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتستمر المشاهدات في الزيادة مع طرح الأغاني الجديدة.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها تواصل طرح أغاني الألبوم حتى نهاية الصيف، تمهيدا لطرح مفاجأة جديدة مع الموسيقار زياد الرحباني، والذي تتعاون معه في ألبوم جديد، وأشارت أنها اختارت ضمن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" عدد من الأغاني المتنوعة، والتي تتناسب مع كافة أنواع الجمهور العربي بأعماره المختلفة.

وأردفت، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاط فني مكثف لها، سواء على مستوى الأغاني والكليبات، ومرورا بالحفلات التي حققت نجاح كبير، وكان آخرها حفلتين بمهرجان قرطاج على المسرح الأثري، مؤكدة أنها حاليا في مصر تستعد لتصوير بعض الكليبات من أغاني ألبومها الجديد.

وأشارت لطيفة إلى أنها تهتم بتصوير جميع أغانيها بطريقة الفيديو كليب، لأن الصورة توثق للأغاني وتترك بصمة مع الجمهور، وهو ما يجعلها دائما تتبع هذا النهج وتقوم بتصوير كافة أغاني ألبوماتها.

 

لطيفة ألبوم جديد يوتيوب ناس كتير من بلدي

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