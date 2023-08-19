السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تعاون لطيفة مع الملحن محمد يحيى في أغنية "مونامور"

لطيفة
لطيفة

قال الملحن محمد يحيى انه مبسوط بالتعاون مع النجمة لطيفة في أغنية مونامور الذي طرحتها مؤخرا وحققت نجاح كبير واشادات من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

وأضاف يحيى أن الأغنية من فكرته الجمع بين العربي والفرنسى وتعتبر اغنية هاوس، منذ ما سمعتها لطيفة وافقت عليها على الفور، وهى من كلمات احمد مرزوق وتوزيع جلال حمداوى .

 

وأشار إلى أن لطيفة تتمتع بصوت قوي ومميز، وأنها ليست التعاون الأول الذى يجمع بينهم، فقد حققوا نجاحات قبل ذلك في عدة اغانى، والفترة المقبلة تشهد عدد من المفاجئات بيهم.

 

وتقول كلمات الأغنية : طول مااحنا مش هنبطل رقص هيبان علينا اننا عاشقين بس والحب اللى ف عنينينا هيشوف الشمس والناس هتحس الناس هتحس الله الله الله . . . مواه هنلاقى أن الحياه طعمها  شيكولا والقلب هيبقى شقى مجنون بهواه وكله حياه وكله حياه يا دى الحياه يا دى السنيين واللى محبش بكرة يدوب زينا.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OkH5WLvR6E

 

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائي مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم .

احمد مرزوق اجتماعى التواصل الاجتماع الاجتماعي الأ

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