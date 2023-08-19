لطيفة تعلن عن مفاجأة: أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

خلال حفلها الثاني بقرطاج..

نجاح لافت للنجمة لطيفة في حفلها الثاني بمهرجان قرطاج، والذي أقيم مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة أن الحفل ضم بجانب لطيفة، عدد من نجوم تونس وعلى رأسهم صابر الرباعي، كما شارك بالحفل الخيري، محمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وخصّصت عائدات الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بمدينة طبرقة.‏

وأنهت لطيفة الفقرة الختامية بالحفلة، وبدأت بأغنية "الحومة العربي"، ثم غنت مجموعة من أجمل أغانيها، منها "هنعيشها مره واحدة" و "خليني"، وتفاعل الجمهور معها خلال أغنية "ماتروحش بعيد"، كما عنت "حبك هادي" بناء على طلب الجمهور، وأيضا غنت مع كورال الأطفال أغنية "بحب في غرامك"، وهم نفس الفريق الذي شاركها أغنية "للشمس" خلال الحفلة الأولى بقرطاج.

وفاجأت لطيفة الجمهور خلال الحفل، بغناء أغنية جديدة لم تطرح من قبل، وهي من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وستقوم بطرحها لأول مره في الذكرى 30 لرحيله، وختمت الحفل بأغنية "أهيم بتونس الخضراء".

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، كرمن النجمة لطيفة، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الأول بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها.

الجدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وطرحت منه أغنيتين حتى الأن هما "طب اهو" و "مون أمور"، وحققتا نجاح ورواج كبير فور طرحهما، وستواصل طرح باقي أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة.