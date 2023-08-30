تفاصيل استعدادات السويس لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعًا اليوم لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء علاء صابر مساعد مدير الأمن وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

النظافة

وأكد المحافظ علي أهمية الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء أي قمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس والحفاظ علي المدارس من الداخل، وطالب من المواطنين الإبلاغ عن أي محاولات للتعدى على المدارس بكافة أشكالها.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر على أنه سيتم عقد لقاء قبل بدء العام الدراسي لمتابعة تنفيذ القرارات والأعمال التي تمت بالمدارس.

لجان متابعة الاستعدادات



وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة تقوم بمراجعة كافة الأعمال الخاصة باستعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الجديد.

وأشار صقر إلى أن هناك لجان أخري ستقوم بالمتابعة مرة أخري من أجل بداية عام دراسي ناجح بكل المقاييس.

خطة مرورية لمنع التكدس



وكلف المحافظ مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحركة المرورية ومنع التكدس المرورى أمام المدارس، كما كلف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات حول المدارس وتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أي الإشغالات والتعديات.

وكلف المحافظ رئيس قطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل لمراجعة وصيانة كابلات وعلب وأكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ علي الطلاب.

كما أكد محافظ السويس على الشركة القابضة للصرف الصحي بصيانة وتطهير خطوط وغرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي علي مستوي محيط المدارس، وكلف مدير الصرف الصحى باستكمال خطة التطهير لباقي خطوط الصرف الصحي.

وأكد على هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من باقي اعمال الصيانة بالمدارس والمباني التعليمية خلال 15 يوما والتأكيد علي جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد صقر على القيادات الأمنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس على مستوى الأحياء الخمس وخاصة مدارس البنات.

حضر الاجتماع كلا من مديري المديريات المعنية ورؤساء الاحياء والقيادات الامنية وسلمي الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والمهندس علي الحراني مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالسويس والدكتورة أمل رشدي مدير عام الصحة وممثلي المرافق ومديري الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية.