دفنوه بدون مراسم.. هكذا انتهت رحلة قائد "فاجنر" المثيرة للجدل

قبل شهرين كان قائد مجموعة فاجنر الروسية يفعيني بريجوجين، ملء السمع والأبصار في العالم، بعد أن قاده شيطانه إلى التمرد على سيد الكرملين وقيادات الجيش الروسي، وصور له إمكانية الزحف نحو العاصمة موسكو، ثم الإفلات بفعلته، قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي بوساطة قضت بخروج بريجوجين من البلاد وإنهاء التمرد.

ليل الثلاثاء، دفن بريجوجين بشكل سري، لتغلق صفحة الرجل المثير للجدل، الذي صعد من شوارع روسيا وأحيائها الشعبية ليصبح صديقا للرئيس فلاديمير بوتين، ثم قائدا لتشكيل مسلح كبير كان له فضل في تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.

وكان بريجوجين، لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة، بعد شهرين من تمرده القصير داخل الأراضي الروسية، في تحد مفاجئ لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدثون باسم قائد فاجنر السابق، إن مراسم التأبين جرت في سرية، ووجهوا من يرغبون في توديعه بالذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي في مسقط رأسه مدينة سان بطرسبرغ.

إغلاق المقبرة

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر مجهولة أن بريجوجين دفن الثلاثاء من دون أي إعلان، بناء على رغبة عائلته. ووقف أعضاء من الحرس الوطني الروسي على امتداد سياج المقبرة، موجهين الزوار بالابتعاد بعد إغلاقها.

وقال المتحدث باسم بوتين إن الرئيس لن يشارك في المراسم.وفي يونيو، وصف الرئيس الروسي التمرد المسلح الذي قادته بريجوجين بأنه خيانة وطعنة في الظهر.

وقال الكرملين، اليوم، إن التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاجنر العسكرية، و9 آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرا.

وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية، تعرفون ما نتحدث عنه، لنقل عمل مدبر، وحث الصحفيين على الانتظار حتى انتهاء التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الروسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء تحقيق دولي في الأمر.

وأكدت الفحوص الجينية وفاة بريجوجين، حسبما أعلنت، الأحد، لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم.

وكان مع بريجوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة.وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.