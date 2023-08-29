الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع صورة لشاهد القبر.. فاجنر تودع قائدها و«بوتين» يغيب عن الجنازة

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال الكرملين في وقت سابق، إن حضور الرئيس الروسي بوتين، في جنازة زعيم فاجنر الذي قُتل في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، لم يكن متوقعًا.

وأُقيمت جنازة رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، في مقبرة خاصة على مشارف مسقط رأسه في سان بطرسبرغ، بعد ساعات من إعلان الكرملين عن غياب بوتين، وفقًا لـ"الجارديان". 

وقالت المركز الإعلامي لـ "فاجنر"، إنه تم توديع يفجيني فيكتوروفيتش بشكل مغلق، من يرغب في توديعه يمكنه زيارة مقبرة بوروخوفسكوي، منهية بذلك أيامًا من التكهنات حول كيفية دفن زعيم فاجنر.  

كما نشرت وسائل إعلام روسية صورًا لشاهد قبر بريجوجين في مقبرة بوروخوفسكوي،  اسم بريجوجين مكتوب على شاهد القبر، إلى جانب قصيدة كتبها جوزيف برودسكي الحائز على جائزة نوبل المولود في سان بطرسبرغ.

بوتين لن يحضر الجنازة 

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وتوفي بريجوجين عندما تحطمت طائرته التجارية الأسبوع الماضي، بعد شهرين من قيامه بتمرد مجهض ضد القادة العسكريين الروس، حيث سيطرت قوات فاجنر التابعة له لفترة وجيزة على مدينة روستوف الجنوبية وتقدمت نحو موسكو.

انتشرت الشائعات طوال الأسبوع في روسيا حول توقيت ومكان جنازة بريجوجين.

ويبدو أن هذه السرية تظهر عدم ارتياح الكرملين بشأن إرث بريجوجين، الحليف السابق لبوتين الذي حصل على أحد أرفع الأوسمة العسكرية في روسيا قبل أن يصنفه الرئيس بالخائن.

وساد ارتباك يوم الثلاثاء بشأن المكان الذي سيدفن فيه بريجوجين، ومساء الإثنين، أغلقت الشرطة المحلية العديد من أكبر المقابر في المدينة وأقامت بوابات للكشف عن المعادن في مقبرة سيرافيموفسكي التاريخية، مما أدى إلى تكهنات بأن بريجوجين سيُدفن هناك.

فاجنر فاغنر روسيا بوتين طائرة

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