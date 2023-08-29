بعد مقتل الدب الروسى.. من يخلف بريجوجين فى قيادة "فاجنر"؟

بعد أيام على مقتل زعيم مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين في تحطم طائرته الخاصة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية بأداء اليمين مثل جنود الجيش.

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز" فقبل مقتل بريجوجين، وعقب الانقلاب الذى قاده في يونيو الماضي، ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن روسيا كانت تخطط بالفعل لمستقبل هؤلاء المقاتلين في مرحلة ما بعد بريجوجين.

وذكرت سكاي نيوز، أن بريجوجين نصب نفسه على أنه زعيم لا يمكن استبداله، وسط شبكة معقدة من المرتزقة، وشركات التعدين، والمستشارين السياسيين.

أندريه تروشيف

ويعتقد أن أندريه تروشيف، وهو مقدم سابق في وزارة الشئون الداخلية الروسية، كان جهة الاتصال الرئيسية بين بريجوجين ووزارة الدفاع خلال الحرب في أوكرانيا، وهو أحد الشخصيات العامة القليلة في فاجنر، التي لم تكن مدرجة في قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.

ويعد تروشيف من المقاتلين المخضرمين في القوات الروسية، وشارك في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان ويتحدر من مدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، والتقطت له عدة صور برفقة الرئيس.

أنطون يليزاروف

ويرجح بعض المتابعين أن يكون القائد الجديد لفاجنر هو أنطون يليزاروف، المعروف باسم لوتس، وقد شارك في تحركات فاجنر في بيلاروسيا، وقاد معركة سوليدار، وشارك أيضًا في العمليات العسكرية في سوريا.

وأثار مقتل زعيم فاجنر العديد من التساؤلات بشأن خليفة بريجوجين المحتمل.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل بريجوجين بعد يوم من إقالة سيرجي سوروفيكين، وهو جنرال كبير أشاد به بريجوجين، كنائب لقائد العمليات في أوكرانيا بعد استجوابه من قبل مسئولين أمنيين بشأن صلاته بـفاجنر.

وكان قائد المجموعة قد طالب بالإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو، الحليف المقرب من بوتين، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف، لكن بوتين وقف إلى جانب الرجلين، مؤكدًا للنخبة أن الولاء له أمر بالغ الأهمية، حتى وسط انتقادات لأداء الجيش في أوكرانيا.