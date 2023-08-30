الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع اقترابه.. أسعار حلوى المولد النبوي في الأسواق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي 2023، بدأ المواطنون في البحث عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2023، استعدادًا لشرائها من الأسواق والمحال وإهدائها للمحبين. إذ تُعدّ حلوى المولد من أهم العادات المصرية المتوارثة من العصر الفاطمي احتفالًا بالذكرى العطرة.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار حُلوى المولد النبوي 2023 في الأسواق وموعد الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك على النحو التالي:

 

أسعار حلوى المولد بالقطعة في المحلات 2023 

  • بلغ سعر 2 قرص حمصية بسعر 34جنيهًا.
  • 3 قرص (1 علف + 2 حمصية ) بسعر 55 جنيهًا.
  • 6 قرص حمص ميني بسعر 34 جنيهًا.
  • 6 قرص مشكل ميني بسعر 40 جنيهًا.
  • برازق بسعر 125 جنيهًا.
  • بسيمة بندق صغير بسعر 48 جنيهًا.
  • بسيمة بندق كبير بسعر 90 جنيهًا.
  • بسيمة فسدق صغير بسعر 42 جنيهًا.
  • بندق مشكلت ( حلوى مصنوعة من مزيح الشوكولاتة والبندق) بسعر 65 جنيهًا.
  • بندق صغير بسعر 140 جنيهًا.
  • جوز هند فستق صغير بسعر 58 جنيهًا.
  • جوز هند فستق صغير كبير بسعر 70 جنيهًا.
  • جيلي فواكه بسعر 25 جنيهًا.
  • حلوى حمام بسعر 38 جنيهًا.

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

موعد إجازة المولد النبوي 2023 ورأى دار الإفتاء في الاحتفال به

سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

  • يتراوح سعر علبة حلاوة المولد النبوي ما بين 90 لـ 1950 جنيها.
  • يتراوح سعر علبة حلاوة المولد النبوي الصفيح ما بين 850 لـ 1500 جنيه.
  • سعر علبة حلاوة المولد النبوي، التي تحتوي على 10 قطع بـ 154 جنيها.
  • سعر علبة حلاوة المولد النبوي، التي تحتوي على 19 قطعة بـ 290 جنيها.

 

أسعار علب حلوى المولد 2023

  • سجلت علبة المولد حجم كبير فاخر سعر 1950 جنيهًا.
  • علبة المولد حجم وسط فاخر بسعر 1100 جنيه.
  • علبة المولد صغيرة الحجم فاخر بسعر 860 جنيهًا.

 

أسعار حلاوة المولد 2023 في الأسواق 

يُشار إلى أنَّ هذه الأسعار قد تكون مُتغيّرة من محال لآخر وفي الأسواق الشعبية بفارق ليس بعيد عن المذكورة أعلاه.

 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يُذكر أن إجازة المولد النبوي الشريف، تكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل لـ جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومي، ويتم ترحيل الإجازة لـ يوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

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