مايا مرسى: خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية المؤمنة بالمرأة والداعمة لها

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، الدكتورة نهال بلبع القائمة بأعمال محافظ البحيرة، وذلك خلال الزيارة الى قامت بها رئيسة المجلس للمحافظة بهدف متابعة التقدم المحرز فى برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذها المجلس فى قرى محافظات حياة كريمة.

مواجهة زواج القاصرات

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها في كافة المجالات والمساندة لوصولها لكافة المواقع القيادية واعتبار تمكينها واجبا وطنيا، معبرة ايضاً عن خالص شكرها للدكتورة نهال بلبع على دعمها وتعاونها الدائم مع المجلس وفرعه بالمحافظة وتذليل كافة العقبات أمامه لدعم وتمكين المرأة، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الوزيرات والوزراء الداعمين والمساندين لملف تمكين المرأة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتى قللت نسبة الوصول إلى المرحلة الثالثة والرابعة من سرطان الثدي، كما أثنت على الجهود الحثيثة التى تقوم بها محافظة البحيرة فى ملف مواجهة زواج القاصرات والتسرب من التعليم.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي سيدات البحيرة بالعمل على نشر التوعية فى إطار حملة "بلدى أمانة " التي ينفذها المجلس بمختلف المحافظات للتصدى للشائعات، وذلك إيماناً بأهمية دور المرأة المصرية فى الحفاظ على الوطن.

تكافؤ الفرص

من جانبها ثمنت الدكتورة نهال بلبع القائمة بأعمال محافظ البحيرة الإنجازات التي تمت داخل المحافظة الخاصة بتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن كافة الجهود تتجه لتحقيق تكافؤ الفرص فى تولي المناصب القيادية، مشيدة بالدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستويين المحلى والدولى وتحقيق رؤية مصر 2030، والتأكيد على دورها المحورى في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

كما قامت الدكتورة مايا مرسي ترافقها الدكتورة نهال بلبع وقيادات المحافظة بجولة تفقدية لمعهد أورام دمنهور وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث عبرت عن سعادتها وفخرها بالنجاح الذي تحققه مبادرة الكشف المبكرعن سرطان الثدى.

كما قامت بجولة تفقدية لمطبخ المصرية بالمحافظة الذي تم إعداده للعمل على رفع كفاءة السيدات وتدريبهن على إعداد الولائم.