الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يلتقي بـ 114 سيدة بالسويس ضمن حملة "طرق الأبواب"

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقد المجلس القومي للمرأة اليوم  أول اجتماع بمحافظة السويس لـ ١١٤ من الرائدات المقرر مشاركتهن بحملة طرق الأبواب "بلدي أمانةً" التي ينفذها المجلس بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعريفهن بأهداف الحملة ورسائلها الأساسية التي تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

شارك في الاجتماع  كل من غادة حمدى عبد الله حسن مقرر مناوب فرع السويس وكل من هالة محمد السباعي وعبير عبد الجليل الظاهر عضوات الفرع، كما شارك في الاجتماع الدكتورة هويدا حسين مدير تنظيم الأسرة بالسويس، وإيزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، وداليا حمدي مدير عام شئون الفروع بالمجلس.

أنشطة الحملة

وأشارت ايزيس محمود، إلى أنه تعقد على هامش حملة طرق الأبواب مجموعة من الأنشطة مثل "أمسيات الأسرة المصرية" التي تعد تجمع لكل الأسرة في سرادقات كبيرة تعرض رسائل الحملة باستخدام العروض الفنية والفنون التراثية التي تتميز بها المحافظة وعروض الأراجوز والعرائس والتنورة والأغاني الوطنية، هذا إلى جانب "مطبخ المصرية" كوحدة انتاجية تتدرب فيها السيدات على ادارة المطابخ الكبري واستعدادات الولائم والحفلات تمهيدا لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح.

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مبادرة حياة كريمة

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب السويس بلدى أمانة أهداف الحملة

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