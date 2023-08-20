قومي المرأة يستهدف 19 ألف مواطن في حملة طرق الأبواب ببني سويف (صور)

أعلنت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، الأحد، تنفيذ فعاليات أول أيام الحملة الثالثة من فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدى أمانة التى استهدفت 19 ألف و913 من السيدات والرجال والأطفال وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازي بمراكز اهناسيا وببا وناصر وبنى سويف بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

وأوضحت نرمين أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والأقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت مقررة فرع المجلس إلى أن إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات وذلك أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع"، بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر فى نفس الإطار الزمنى للحملة خلال أغسطس وسبتمبر داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر، إضافة لبني سويف والواسطى وسمسطا وإهناسيا.

أضافت أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وانجازات الدولة فى التنمية على كافة المستويات و توعيتهم بمدى خطورة الشائعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في هذا الجانب.

حملة طرق الأبواب ببني سويف

حملة طرق الأبواب ببني سويف

حملة طرق الأبواب ببني سويف