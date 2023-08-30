"الكرملين": لقاء بين بوتين وأردوغان في روسيا قريبا

كشفت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن موعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، إن الاجتماع بين بوتين وأردوغان سيعقد قريبا في روسيا، وسيتم الإعلان عنه رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

جاءت تصريحات بيسكوف ردا على الأنباء التي ترددت بأن الاجتماع سيعقد في سبتمبر المقبل، "سيعقد الاجتماع قريبا في روسيا، وفي أحد هذه الأيام سنصدر إعلانا رسميا".

وكانت وسائل إعلام تركية، أعلنت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.

الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرتبط بتنفيذ مطالب موسكو

وقبل يومين، أعلن الكرملين عن أن استئناف اتفاق الحبوب مرتبط بتنفيذ مطالب موسكو، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

كما أعلن الكرملين عن أن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط لزيارات دولية خلال الخريف المقبل.

وقال بوتين- في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس"- إنه لم يتم تنفيذ أي من شروط ما يسمى بصفقة الحبوب فيما يتعلق برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه تم تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد، حتى إنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانا، على الرغم من أن ذلك كان عملا إنسانيا بحتا، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ.

وتابع، أنه مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه، منذ 18 يوليو الماضي، رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم، وسنكون مستعدين للعودة إليه، ولكن فقط إذا تم الوفاء بشكل واقعي وحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.