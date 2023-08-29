الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم الترقب الدولي.. بلومبرج: الصين أولى محطات «بوتين» الخارجية في أكتوبر

بوتين
بوتين

أعلنت وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في أكتوبر المقبل بأول زيارة خارجية له منذ إصدار مذكرة اعتقاله. 

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على زيارة الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر، وهي واحدة من أولى المرات التي يغادر فيها بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم جرائم الحرب المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب التقرير، فقد قبل بوتين دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور الحدث، ويستعد الكرملين حاليًا لزيارته، وستكون هذه أبعد زيارة يقوم بها بوتين إلى روسيا منذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، والتي صدرت في مارس. 

وسافر بوتين إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والدول المجاورة للاتحاد السوفييتي السابق وإيران، التي تزود جيشه بطائرات بدون طيار، ولكن إلى جانب تلك، ستكون هذه أول زيارة دولية له منذ صدور مذكرة التوقيف.

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وفي مارس الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين وماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا إلى روسيا أثناء الحرب. 

وأوردت العديد من التقارير الإعلامية تفاصيل حملة واسعة النطاق قامت بها روسيا لاختطاف أطفال أوكرانيين ووضعهم في عائلات روسية، بسبب هذه الجرائم المزعومة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بوتين ولفوفا بيلوفا. 

بلومبرج الرئيس الروسي الصين اكتوبر المقبل زيارة خارجية مذكرة اعتقال

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