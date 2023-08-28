بوتين يبلغ رئيس وزراء الهند عدم حضور قمة العشرين فى نيودلهى

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بعدم قدرته على حضور قمة مجموعة العشرين.

وفي مكالمة هاتفية قصيرة، أعرب رئيس الوزراء مودي عن تفهمه لقرار بوتين، وأعرب عن تقدير الهند لدعم روسيا، بالنظر إلى دورها الحالي كرئيسة لمجموعة العشرين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه لن يتمكن من حضور قمة مجموعة العشرين المقبلة المقرر عقدها في نيودلهي نهاية الأسبوع المقبل، وبدلًا من ذلك، سيمثل بوتين وزير الخارجية سيرجي لافروف، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وشارك الزعيمان مؤخرًا في مناقشات خلال قمة البريكس التي عقدت في جنوب إفريقيا، حيث تحدثا حول مواضيع مختلفة تشمل القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

تقدير الهند لدعم روسيا

وفي مكالمة هاتفية قصيرة، أعرب رئيس الوزراء مودي عن تفهمه لقرار بوتين، وأعرب عن تقدير الهند لدعم روسيا، بالنظر إلى دورها الحالي كرئيسة لمجموعة العشرين. واتفق الزعيمان على الحفاظ على الاتصالات في المستقبل، كما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

وسط تكهنات متزايدة بأن بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين، تأتي هذه الأخبار في أعقاب بيان الكرملين السابق بشأن الزعيم الروسي، ويخضع بوتين لتدقيق دولي بسبب تورطه في الصراع مع أوكرانيا. ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر في نيودلهي.

والجدير بالذكر أن فلاديمير بوتين انتهز أيضًا الفرصة لتهنئة ناريندرا مودي على الهبوط الناجح للمركبة الفضائية الهندية تشاندرايان 3 على القطب الجنوبي للقمر، وأكد القادة مجددًا التزامهم بتعزيز الجهود التعاونية في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون الثنائي.

كما أن موقف الهند المعروف هو أنه بدون تسوية قضية الحدود من خلال استعادة الوضع السابق كما كان الحال في مايو 2020، لن يكون هناك تطبيع للعلاقات.

ومن ناحية أخرى، تريد الصين تطبيع التجارة والتبادل التجاري، وترك مسألة الحدود جانبًا، وكأن المواجهة العسكرية على الحدود لا تؤثر على العلاقة في جميع المجالات الأخرى.

وبطبيعة الحال، كان الموقف الأخير غير طبيعي وغير معقول، ومن المعروف أن الصينيين اتخذوه مع كل دولة تخوض معها نزاعات حدودية برية أو بحرية.

ومن المشجع أن نلاحظ أن الهند وقفت بثبات وقوة على الحدود منذ أن فاجأ الصينيون تفاصيل الحدود الهندية الهيكلية في محاولة لعبور الحدود المقبولة في أبريل ومايو 2020.