تناول "موزة" يوميًا.. طرق لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

يُعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم وذلك جاهلين الأسباب الواضحة التى أدت لهذا في النهاية إذا استطعنا أن نتجنب الأمور التى تؤدي لارتفاع ضغط الدم بالطبع الأمر قد يختلف كثيرًا على الأقل نخفف من التوقعات.

ووفقًا لموقع thesun نقوم بتحديد عشر طرق لمساعدتك على تقليل المخاطر مع نصيحة من الخبراء الطبيين.

ممارسة التمارين الرياضية

تم إثبات أن الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فعال في خفض ضغط الدم مثل الأدوية.

يقول البروفيسور نافيد ستار، المستشار الفخري في صحة القلب في جامعة جلاسكو: "النشاط يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، مما يساعد بدوره في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم، كما يساعد النشاط في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، مما يساعد بدوره في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم، فمهما كان التمرين الذي تمارسه، حاول القيام بالمزيد. لم يفت الأوان بعد للعثور على النشاط الذي تستمتع به.

وقد تبين في دراسة أجرتها جامعة ساري أن الكاكاو، المكون الرئيسي للشوكولاتة، يعمل على تمدد الأوعية الدموية خلال ثلاث ساعات.

أضاف البروفيسور نافيد ستار، المستشار الفخري في صحة القلب في جامعة جلاسكو: "الكاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونول، وهناك أدلة على أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة الغنية بالفلافونول يتمتعون بتحكم أفضل في ضغط الدم.

أظهرت دراسة أجرتها جامعة ساري أن الشوكولاتة تعمل على تمدد الأوعية الدموية خلال ثلاث ساعات.

وفي الدراسة، تناول الأشخاص مكملات تحتوي على عدد من مركبات الفلافونول تعادل 500 جرام من الشوكولاتة الداكنة، ولكن حتى القليل منها يحتوي على مستويات عالية.

عدم تناول الملح بكثرة

الوجبات الخفيفة المالحة هي أسرع طريقة لخفض ضغط الدم، وتشمل هذه اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة والخبز، نجد أن معظم البالغين يأكلون الكثير من الملح، لذا يجب على البالغين الالتزام بما لا يزيد عن 6 جرام من الملح يوميًا، ولكن معظمنا يأكل أكثر من ذلك بكثير.

والنصيحة هنا: "قلل من إضافة ملح الطعام ثم الأطعمة الغنية بالملح. وبعد بضعة أسابيع يمكن أن يعتاد الناس على تناول أطعمة أقل ملوحة، والأهم من ذلك، الاستمتاع بها.

قلل من الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك مشروبات الطاقة والقهوة، يمكن أن تسبب زيادة قصيرة ولكن مثيرة في ضغط الدم، الكافيين هو المنشط الأكثر استخدامًا في العالم، فالكافيين هو سبب شائع لارتفاع ضغط الدم.

ولكن على الرغم من أنها تزيد من يقظتك وتمنحك دفعة من الطاقة، فإن تناول أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم لديك.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه من الجيد أن يتناول الناس الشاي والقهوة، لكن لا تجعلهم المصدر الرئيسي لتناول السوائل.

السيطرة على الوزن

الوزن الزائد يعني أن هناك حاجة إلى المزيد من تدفق الدم لتغذية الخلايا الدهنية وتوصيل الأكسجين إلى الأنسجة، هذا يعني المزيد من سوائل الجسم، مما يؤدي بعد ذلك إلى إجهاد الأوعية الدموية بشكل أكبر، كما إن تناول المزيد من الفواكه والخضروات والألياف، والتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، هو الطريق الصحيح لخفض ضغط الدم

تناول الموز يوميا

إذا كان استبعاد الملح من نظامك الغذائي أمرًا صعبًا، قم بتخزين الموز والخضر الورقية والسلمون والأفوكادو والمشمش والتونة والفاصوليا.

في عام 2022، ادعى علماء من هولندا أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تلغي تأثير استهلاك الكثير من الصوديوم، وخاصة عند النساء، لذا تناول موزة يومياً يقي من ارتفاع ضغط الدم.