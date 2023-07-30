حقيقة تداول حقنة تؤخذ كل 6 أشهر لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، تفاصيل العلاج الجديد بعد تطوير حقنة كل 6 أشهر لمرضى الضغط الدم، مؤكدا أن مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المنتشرة بين المصريين، إذ وجد أن هناك 25% من المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، من خلال نتائج حملة 100 مليون صحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن التدخين وعدم ممارسة الرياضة والتوتر وصعوبات الحياة والاستعداد الوراثي أبرز مسببات ارتفاع ضغط الدم، مشددا على أن ضغط الدم الصامت القاتل لابد من مكافحته، فمن يوجد له تاريخ عائلي يبحث من بعد عمر العشرين ويقيس بين كل فترة ضغط الدم.

وحول التقنية الجديدة التي من الممكن أن تعالج ضغط الدم بحقنة تؤخذ كل 6 شهور، أكد جمال شعبان أن تلك التقنية ستكون هي الصيحة في باقي الأمراض المستخدمة لمكافحتها، إذ من المقرر أن تكون هناك حقنة كل 6 شهور علاجا للسكر والكوليسترول والدهون وغيرها من الأمراض المتوقع استخدامها التقنية ذاتها.

وتابع: "تقنية الـ RNA، عرفناها من خلال الوجه الإيجابي لكوفيد 19، فهي من فتحت الباب أمام إمكانية العلاج لبعض الأمراض المزمنة مرة واحدة كل 6 شهور، ومن الممكن أن يصبح مثل الفاكسين يؤخذ مرة واحدة في العمر".

وواصل: "في القريب من الممكن أن تصبح تلك التقنية متاحة في الأسواق، ولكن مازلنا في انتظار النتائج النهائية، ولكن هناك نتائج أولية مبشرة، مشيرا إلى أن هناك فئات قد تكون ممنوعة من استخدام تلك التقنية ولكن من المبكر إدراكها الآن، مرددا: "بعد التطوير سيكون من الوارد استبعاد فئات معينة، فمن الممكن أن تكون تلك الحقنة مقتصرة لمرضى الضغط ولكن غير المزمن".