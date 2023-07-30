الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة تداول حقنة تؤخذ كل 6 أشهر لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

حقنة
حقنة

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، تفاصيل العلاج الجديد بعد تطوير حقنة كل 6 أشهر لمرضى الضغط الدم، مؤكدا أن مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المنتشرة بين المصريين، إذ وجد أن هناك 25% من المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، من خلال نتائج حملة 100 مليون صحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن التدخين وعدم ممارسة الرياضة والتوتر وصعوبات الحياة والاستعداد الوراثي أبرز مسببات ارتفاع ضغط الدم، مشددا على أن ضغط الدم الصامت القاتل لابد من مكافحته، فمن يوجد له تاريخ عائلي يبحث من بعد عمر العشرين ويقيس بين كل فترة ضغط الدم.

وحول التقنية الجديدة التي من الممكن أن تعالج ضغط الدم بحقنة تؤخذ كل 6 شهور، أكد جمال شعبان أن تلك التقنية ستكون هي الصيحة في باقي الأمراض المستخدمة لمكافحتها، إذ من المقرر أن تكون هناك حقنة كل 6 شهور علاجا للسكر والكوليسترول والدهون وغيرها من الأمراض المتوقع استخدامها التقنية ذاتها.

وتابع: "تقنية الـ RNA، عرفناها من خلال الوجه الإيجابي لكوفيد 19، فهي من فتحت الباب أمام إمكانية العلاج لبعض الأمراض المزمنة مرة واحدة كل 6 شهور، ومن الممكن أن يصبح مثل الفاكسين يؤخذ مرة واحدة في العمر".

وواصل: "في القريب من الممكن أن تصبح تلك التقنية متاحة في الأسواق، ولكن مازلنا في انتظار النتائج النهائية، ولكن هناك نتائج أولية مبشرة، مشيرا إلى أن هناك فئات قد تكون ممنوعة من استخدام تلك التقنية ولكن من المبكر إدراكها الآن، مرددا: "بعد التطوير سيكون من الوارد استبعاد فئات معينة، فمن الممكن أن تكون تلك الحقنة مقتصرة لمرضى الضغط ولكن غير المزمن".

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم مرض ارتفاع ضغط الدم حقنة لارتفاع ضغط الدم حقنة لمرضى ضغط الدم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس