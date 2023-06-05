أبرزها العنب البري.. أطعمة تساعدك على التخلص من ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم حالة مميتة ولكن لا يعرف الجميع كيفية تجنبه، في حين أن الحد من تناول الملح هو دائمًا نقطة انطلاق جيدة فإن بعض الأطعمة جيدة بالفعل للأكل إذا كنت ترغب في تقليل المخاطر

يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ولكن ليس له دائمًا أعراض ملحوظة، لكن وفقًا للخبراء فإن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

يحتوي العنب البري والتفاح والشاي الأخضر على جميع مركبات الفلافانول وهناك دليل جيد إلى حد ما على أنها يمكن أن تقلل من ضغط الدم على الرغم من أن ذلك يعتمد على الكمية.

التفاح

قد يؤدي تناول تفاحة يوميًا إلى إبعاد الطبيب على الأقل من حيث ضغط الدم، الفاكهة اللذيذة مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول والتي ثبت أنها مفيدة لصحة القلب.

تساعد مركبات الفلافانول هذه الشرايين على الاسترخاء، وتحسن شيئًا يسمى وظيفة البطانة التي تساعد الأوعية الدموية على الاستجابة للتوتر بشكل أفضل وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

العنب البري

عادة ما تدخل هذه الفاكهة الفائقة في الموسم في النصف الثاني من شهر يوليو وتستمر خلال معظم شهر أغسطس.

يساعد العنب البري على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الدم، وتوسيع الشرايين وتقليل الضغط على قلبك.

تبين أن المقتطفات من الأطعمة مثل العنب البري البري تحسن صحة الأوعية الدموية وحتى تخفض ضغط الدم.

المكسرات

تشكل المكسرات جزءًا أساسيًا من أي نظام غذائي متوازن وغالبًا ما يتم إهمالها، إنها مصدر كبير للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأوميجا 3 والدهون الأحادية غير المشبعة ولكن تأكد من اختيار الأنواع غير المملحة إذا كنت قلقًا بشأن ضغط الدم.