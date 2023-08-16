كيف تقي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟ "الصحة" تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وذلك فى إنفوجراف نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

ونصحت الوزارة بضرورة قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر عن المرض، استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل، والامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة.

كما نصحت الوزارة بعدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام، والإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وتقليل الوزن، والامتناع عن التدخين.

وأشارت الوزارة إلى أن قياس ضغط الدم من المتغيرات، حيث ينبغي أن يستند تشخيص ارتفاع ضغط الدم على قياسات متعددة لضغط الدم في عدة مناسبات منفصلة وفي توقيتات منفصلة.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الكشف والاطمئنان على صحتهم بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، حيث إن الحملة تستقبل المواطنين يوميًا من 9 صباحًا لـ9 مساءً، لافته إلى أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية.