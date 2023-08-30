برلماني: إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب نقلة كبرى

أشاد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الأخيرة من الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، وذلك للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية؛ بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

دعم للصناعة الوطنية

واعتبر النائب عبده ابوعايشه فى تصريحات صحفية له اليوم، قراررات الرئيس السيسي داعمة للصناعة الوطنية من جهة وتقطة تحول وانطلاق كبيرة من جهة ثانية، وتشجيع لقدوم رؤوس الأموال في قطاع الصناعة.

ولفت إلى متابعة الرئيس السيسي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية المصرية للخارج.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس كذلك بالاستمرار في بناء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي. مشددا: انها انطلاقة حقيقية للصناعة في مصر والجمهورية الجديدة.

واختتم أبو عايشه بالقول، إن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتتماشى كذلك مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعية، تضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، وانطلاقة حقيقية للاقتصادالوطني.

فيما أشاد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، بجهد مواصلة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ملف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مشيرًا إلى أن ثمرة هذا الأمر هو خفض الأسعار في الأسواق للسلع الغذائية و المستلزمات الطبية بصفة خاصة واحتياجات المواطن بصفة عامة، إضافة إلى أنه يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.