الصحف الصادرة اليوم تُبرز مباحثات الرئيس السيسي والبرهان بالعلمين

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، بمدينة العلمين الجديدة، كما سلطت الصحف الضوء على نشاط الحكومة وعدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "السيسي والبرهان يبحثان بالعلمين سبل تسوية الأزمة وضمان تماسك الدولة"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الإستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، بمدينة (العلمين الجديدة) الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله:"إن الرئيس أكد - خلال اللقاء - اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية، وعلاقات ثنائية عميقة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن - اللقاء - شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة؛ حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذى يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق، وتطلعاته نحو المستقبل، إضافة إلى تناول تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي عقدت قمته الأولى، مؤخرا، في مصر.. كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق؛ لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

ولفتت إلى أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أعرب عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، وأعرب، في هذا الإطار،عن تقدير بلاده الدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية.

وتحت عنوان "قرار جمهوري.. عمرو عادل قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية" نقلت صحيفة (الجمهورية) قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2023، بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسني، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

وعن نشاط الحكومة، أوردت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "مدبولي في اجتماعين منفصلين.. استعراض الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل ظهر.. حفر 45 بئرًا للغاز بالمتوسط والدلتا.. باستثمارات 1.9 مليار دولار" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد، اجتماعين منفصلين بمدينة (العلمين الجديدة)؛ المتابعة عدد من ملفات عمل وزارة البترول، وخطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.. حيث التقى -في الاجتماع الأول- مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا؛ لاستعراض الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي.

ونقلت عن وزير البترول، القول:"جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات نحو 19 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار، تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2023/2022، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات، أهمها كشف (نرجس) بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز".. مضيفا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2021 و2024/2025 حفر 35 بئرا جديدة للغاز الطبيعي، باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار؛ بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات، ويجري تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر.

وفي اجتماع برئاسة مدبولي وحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزارء.. ذكرت (الجمهورية) أن رئيس الوزراء أكد - خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ - أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بعمليات الإفراج الجمركي؛ بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.

وتحت عنوان "في اجتماع مع مجموعة «إندوراما» العالمية.. إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني" نقلت الصحيفة وقائع اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لاستعراض مقترح مقدم من مجموعة «إندوراما» العالمية؛ بشأن إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء استهل الاجتماع، بالإشارة إلى الخطاب الموجه من مجموعة «إندوراما» العالمية؛ بشأن إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وآخر للسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد اجتماعا مع المسئولين عن الشركة الذين أبدوا اهتماما بتوسيع استثماراتهم في مصر، ولذا فهذا الاجتماع يأتى بغرض بحث الإسراع بإجراءات تنفيذ هذا المشروع.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "بريتش بتروليوم البريطانية تعتزم حفر 4 آبار استكشافية للغاز الطبيعي في مصر" أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن (بريتش بتروليوم بي بي) البريطانية تعتزم حفر آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بمناطق امتیازها في مصر خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023 بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتي شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحر المتوسط، وهى أحدث المناطق التي وجهت إليها الشركة استثماراتها ، وفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أمس.. حيث أوضح البيان أنه تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد للآبار الأربع بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية، وجار معالجة البيانات والتقييم.

وتحت عنوان "وزير العمل يفتتح ملتقى التوظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب" سلطت "الجمهورية" الضوء على افتتاح وزير العمل، ملتقى التوظيف للشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن الملتقى يوفر 10 آلاف و5 فرص عمل، منها لذوي الهمم في عدد من التخصصات، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، تحت رعاية وزير العمل، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال؛ في إطار جهود الوزارة ومديرياتها بالمحافظات؛ لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وكتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مركز القيادة التعبوي المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي، الذي ينفذه أحد تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى ويستمر تنفيذهما لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأوضحت أن المرحلة تضمنت عرضا لملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والتقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، كذلك استعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية، وفقاً لمنظومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة، حيث ظهر خلال تنفيذ المشروعين مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة (الأخبار)، تحت عنوان "القصير: استصدار كارت الفلاح خلال 15 يوما"، أن وزير الزراعة السيد القصير أكد ضرورة أن يتم استصدار كروت الفلاح الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع بعض قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح بحضور ممثلي البنك الزراعي وشركة "أي فينانس" حيث تم استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح وعرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 إلى 5 سنوات.