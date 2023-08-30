الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جهود شاملة.. "التحالف الوطني" يواصل أنشطته لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أنشطة التحالف الوطني
أنشطة التحالف الوطني

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة وذلك لتسليم 71 مشروعا تنمويا و22 كشكا للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

مجهودات شاملة

كما قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قافلة طبية تضم مختلف التخصصات وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسي مطروح.

وفي محافظة الجيزة سلمت جمعية الأورمان الخيرية 45 كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز العياط بالإضافة إلي توزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية عليهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مصر حياة كريمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الرئيس السيسي جمعية الأورمان

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