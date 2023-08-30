الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 حرائق فى أوسيم والصف والشرقية

حريق
حريق

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة الصف

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية  بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الصف ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

إخماد حريق نشب في ورشة أخشاب بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بقرية أبو شعبة نطاق مركز بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بورشة أخشاب بقرية أبو شعبة نطاق مركز أبوحماد، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران.

 وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثانى بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية حفنا، مركز بلبيس محافظة الشرقية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

أخبار الحوادث أخبار الحرائق الحماية المدنية اوسيم بلبيس الصف

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