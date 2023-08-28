السيطرة حريقين في منزل وشقة في بولاق الدكرور والعياط

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة في مجال الحماية المدنية