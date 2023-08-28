الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة حريقين في منزل وشقة في بولاق الدكرور والعياط

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، دون وقوع أى إصابات.

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة في مجال الحماية المدنية 

  • الوقاية من الأخطار الصناعية و التكنولوجية الكبرى.
  • مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.
  • حماية الشواطئ و مناطق الاستجمام.
  • التأمين من مختلف الحوادث (حرائق، انفجار، فيضانات،...الخ).
  • الحوادث المنزلية بجميع أنواعها.
  • حوادث الطرقات والسكك الحديدية.
  • التوعية بمختلف أنواع الحوادث.
  • تنفيذ وتنسيق مخططات الإسعاف في حالة حدوث كوارث كبرى.
رجال الحماية المدنية غرفة عمليات شرطة النجدة شقة سكنية فى بولاق حريق داخل منزل منطقة العياط

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