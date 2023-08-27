حريق يلتهم 10 منازل فى قنا.. وقوات الحماية المدنية تنتقل للسيطرة

نشب حريق، في 10 منازل وأحواش ماشية بناحية نجع أبو نبوت بقرية أبو دياب شرق، التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارا، من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في 10 منازل وأحواش ماشية بناحية نجع أبو نبوت بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا.

وكشفت التحريات نشوب حريق في 10 منازل وأحواش ماشية بناحية نجع أبو نبوت بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية وبعض التلفيات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.