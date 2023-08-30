"صحة الشيوخ": الرئيس السيسى حريص على استقرار السودان وحل أزمته

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة واضحة بمساندة مصر التامة للسودان، وتأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

دعم السودان

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء بعث الكثير من الرسائل الداعمة لدولة السودان الشقيقة، علاوة على التأكيد على الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين، إضافة لثقة مصر وتحركاتها لمساندة السودان لتخطي أزمتها.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالسودان.

علاقات تاريخية

وأشار النائب الدكتور علي مهران إلى أن مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية نتجت عنها مصالح استراتيجية، إضافة إلى الأمن القومي الممتد بين البلدين، مؤكدًا أن تحركات مصر مستمرة لوقف الحرب منذ اندلاعها.

ولفت رئيس صحة الشيوخ إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية، والرئيس السيسي حريص كل الحرص على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، عبر إيجاد حلول سياسية سلمية للحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، آخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين.